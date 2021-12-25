Arkasspor'da tur sevinci

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı zirvede tamamlayan lider Halkbank'ı deplasmanda oynadığı Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını 4'lü Final'e yazdıran Arkasspor, büyük sevinç yaşadı. Ligde deplasmanda 3-2 yenildiği Başkent temsilcisini kupada aynı skorla dize getiren mavi-beyazlılar, yarı finalde Ziraat Bankkart ile eşleşti.

Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley 4'lü Finalleri federasyonca belirlenecek bir ilde, mart ya da nisan ayında oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto kozlarını paylaşacak. CEV Kupası'nda 16'lı finallerde Spor Toto'ya elenerek Avrupa'ya veda eden Arkasspor, ligde ve kupada hedefe varmaya çalışacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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