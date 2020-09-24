Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
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Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı

24.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:10

Bolu'da belediyede vezneci olarak çalışan ve arkadaşlarını hatalı basılan paralara karşı dikkatli olması konusunda uyaran Şehmuz Çelik, dakikalar sonra hatalı basım 10 liraya denk gelince büyük bir şok yaşadı.

Bolu'da, belediyenin abone işlemleri sorumlusu olarak çalışan 42 yaşındaki Şehmuz Çelik, vezneci arkadaşlarını hatalı paralara karşı uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin fark ettiği hatalı basım 10 lirayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü abone sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik, beraber görev yaptığı arkadaşlarını hatalı ya da sahte paralara karşı uyardı. Çelik, arkadaşlarını uyardıktan kısa süre sonra bozulan para sayma makinesini denemek için bir miktar parayı alarak makineye koydu. Makine, sayılan paralardan 10 lirayı sahte para haznesine attı. Parayı eline alarak incelene Şehmuz Çelik, 10 liranın sahte değil basım hatalı olduğunu fark etti. Paranın sağ üst köşesindeki 1'in yanında 0'ın basılmadığını gören Çelik, arkadaşlarını uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin hatalı parayla karşılaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Vezneci arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı

"ÇOCUKLARIM MİRAS BIRAKACAĞIM"

Kendisinin de para koleksiyonu yaptığını ve hatalı basılan 10 lirayı çocuklarına miras olarak bırakacağını söyleyen Şehmuz Çelik, "Bu paranın anısı biraz farklı. Vezneci arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaşlara, "hatalı paralar var. Dikkatli olalım. Belki denk gelir" dedim. Bir süre sonra para sayma makinesi arıza yaptı. Makineyi düzeltirken bir tomar parayı denemek istedim. Paraları saydırırken makine özellikle bu parayı direk sahte haznesine attı. Ancak paranın sahte olmadığı, sadece 1'in yanında sıfırın olmadığını fark ettim. Çok şaşırdım. Biz arkadaşlarla bunun 10 dakika önce muhabbetini yapmıştık ve böyle bir şeyin direk karşıma çıkması beni çok şaşırttı. Paranın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki maddi olarak bir değeri yok ama arkadaşlarla yaptığımız muhabbetten sonra manevi değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendim de para koleksiyonu yapıyorum. Bunu da onların arasına saklayıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum" dedi.

Vezneci arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

Haber Yorumları (3)
KONU DIŞI: Şunu da belirtelim: Tekalifi milliye emirleri ile halktan yardım toplanmıştı. O dönem milletvekilleri de devletten maaş almamışlardı. O dönemki milletvekillerinin özverileri şimdi niye yok. Sayın yetkili? Sen kim, M. Kemal olmak kim? Günah keçisi olarak da kendine bulmuşun birkaç gazeteci. Ha bire yüklen bakalım
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BİLİRKİŞİ: 10 tl ile miras mı olur yazık çocuklara ???? bende aynısının 50 tl var
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MARDİNLİ: şimdi 40 50 bine satıyorum diye ortalıkta dolaşır bu kel.
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