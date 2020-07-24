Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
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Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
24.07.2020 02:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:30

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 114 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 702'ye, vaka sayısı da 6 bin 127 artarak 148 bin 27'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vakanın görüldüğü üst üste 3'üncü gün kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 50 bin 816 vaka, 1005 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 84 bin 918 vaka, 1345 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina sürüyor.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 116 artarak 8 bin 838'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 371 artarak 338 bin 759'a çıktı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 311 bin 759, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 258 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 464 bin 640 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: AA

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