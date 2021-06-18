Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
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Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Yaşam

Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor Şavşat ilçesinin Cevizli Köyü'nde ikamet eden üç çocuk annesi Fadime Temiz arıcılık yaparak kızlarını okutuyor.

Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor

ARTVİN - Şavşat ilçesinin Cevizli Köyü'nde ikamet eden üç çocuk annesi Fadime Temiz arıcılık yaparak kızlarını okutuyor.

2015 yılında devlet desteği ile almış olduğu 20 kovan arı ile arıcılığa başlayan Fadime Temiz üç yıl arıcılık yaptıktan sonra ana arı üretimine yöneldi. Her yıl ana arı üretimini artıran Temiz'in bu sene hedefi 2 bin ana arı üretmek.

Fadime Temiz, "Bu işi severek yapıyorum çok mutluyum. Çok haz alıyorum. Bütün bayanlara yapmalarını tavsiye ederim. Benim için arıcılık zevk çok sevdiğim için benim için bir zorluğu yok bu sene hedefim 2500 ana arı idi ama bu yıl iklimler iyi gitmedi o yüzden şuan net bir rakam veremiyorum. Ana arı üretimi iklimle alakalı iklim iyi olursa daha verimli ana arı üretimi gerçekleştiriyorum. Arıcılığa başladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ayrıca arıcılık sayesinde üç kızımı okutuyorum iki kızım üniversite okuyor. Biri de lisede okuyor ben arıcılıktan sağladığım kaynakla okutuyorum" dedi.

Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor
Üç çocuk annesi kadın arıcılık yaparak kızlarını okutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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