Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi

Artvin'in Arhavi ilçe Belediyesi daha önce Arhavi Belediyespor adıyla faaliyet gösteren AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol takımının eski borçları nedeniyle haciz işlemine maruz kaldı. Yaklaşık 200 bin liralık borç nedeniyle belediyenin hizmet aracı haczedildi.

Takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kavaz ve eski sporcusu Orçun Ergün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. Söz konusu kişilere olan yaklaşık 200 bin liralık borç nedeniyle, belediye otoparkındaki hizmet aracı vinçle çekiciye yüklenerek haczedildi.

TAKIMLA TÜM İLİŞKİLER SONLANDIRILDI

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu yaptığı açıklamada Arhavi Belediyesi ve ilçesinin bu tarz olaylarla anılmasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Arhavi'nin güzel işlerle anılması gerektiğini kaydeden Kurdoğlu, belediye başkanlığını devraldıktan sonra 2019 yılı Haziran ayında belediye meclisi kararıyla belediyenin voleybol takımıyla tüm ilişkilerini kopardıklarını söyledi.

Kurdoğlu, "Eski antrenör ve sporcu toplamda 200 bin lira civarında alacaklarından dolayı bize yazmışlar. Biz bir gün gecikme ile cevap vermişiz. Dolayısıyla icra takibine düşmüş. Durum bundan ibaret" dedi.

"HİZMET ARACIMIZ HACZEDİLDİ"

Arhavi Belediyesi'de aracın haciz anlarını çekilen video ile sosyal medya hesabından paylaşarak, "Voleybola yatırım yapan geçmiş dönemin borçları bitmiyor! Voleybol kulübünün önceki dönem antrenörlüğünü yapan Ahmet Kavaz ve bir voleybolcunun alacakları nedeniyle belediye hizmet aracımız haczedilerek çekici ile park alanından alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR