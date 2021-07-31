Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
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Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

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Sarı-Kırmızılı takımın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da Arda Turan'ın teknesinde tatil yapıyor. Bir hayli samimi fotoğrafları ortaya çıkan çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra soluğu sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da aldı.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Takım arkadaşı Arda Turan'ın Cennet Koyu'ndaki demirli teknesinde görüntülenen futbolcu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Çağlayan, deniz sonrası teknenin arka kısmında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Çağlayan ve Ispartalı birbirlerini öpücüklere boğdu.

Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Gün batımında aşka gelen çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
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Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu - Haberler Spor
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