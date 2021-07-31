Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Sarı-Kırmızılı takımın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da Arda Turan'ın teknesinde tatil yapıyor. Bir hayli samimi fotoğrafları ortaya çıkan çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.