Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! İspanyol devinden rekoru kıracak bedel
2011'de Arda Turan'ı 13 milyon euroya kadrosuna katan Atletico Madrid, bu kez 14 milyon euroya Kerem'i alıyor. Arda Turan'ın satış rekoru Kerem'le tarih olacak.
Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'a, İspanyol devi Atletico Madrid astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibi, Kerem için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.
SIMEONE İSTİYOR
Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa'nın devlerini peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarında. Takvim'in haberine göre İspanyol devi, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Madrid'in hocası Diego Simeone, Kerem'de çok ısrarcı.
REKOR KIRILACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı-Kırmızılıların Arda Turan'la gerçekleştirdiği en yüksek rakamla yerli satışı rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın sattığı en pahalı yerli futbolcu Arda Turan. Arda 2011'de 13 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmişti.
Diğer - Spor Haberleri