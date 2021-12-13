Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! İspanyol devinden rekoru kıracak bedel - Haberler Spor
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Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! İspanyol devinden rekoru kıracak bedel

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2011'de Arda Turan'ı 13 milyon euroya kadrosuna katan Atletico Madrid, bu kez 14 milyon euroya Kerem'i alıyor. Arda Turan'ın satış rekoru Kerem'le tarih olacak.

Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'a, İspanyol devi Atletico Madrid astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibi, Kerem için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! Atletico Madrid'den yine rekor kıracak bedel

SIMEONE İSTİYOR

Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa'nın devlerini peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarında. Takvim'in haberine göre İspanyol devi, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Madrid'in hocası Diego Simeone, Kerem'de çok ısrarcı.

Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! Atletico Madrid'den yine rekor kıracak bedel

REKOR KIRILACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı-Kırmızılıların Arda Turan'la gerçekleştirdiği en yüksek rakamla yerli satışı rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın sattığı en pahalı yerli futbolcu Arda Turan. Arda 2011'de 13 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmişti.

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Yorumlar (2)
Murat ÖREN:Yirmi milyon euro dan aşağısı kurtarmaz. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:Kerem kişilik olarak Arda’ya bin çeker Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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