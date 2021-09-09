Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Exxen, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın belgeselini yaptı. Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu Exxen, F.Bahçe'nin 103 gollü sezonu ve Pascal Nouma'nın da belgeselini hazırladı. Ancak G.Saraylı Arda için yapılan belgesel, tepkilere yol açtı. Olumsuz yorumların sayısı bir hayli fazla.

Bir süredir konuşulan Arda Turan belgeseli, yarın Exxen'de izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu ve Beşiktaşlı Pascal Nouma'nın da belgeselini yaptı. Ancak Arda için yapılan belgesele tepki yağdı.

Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor

"SİZ EFSANE GÖRMEMİŞSİNİZ"

Arda'nın belgeseli için paylaşılan gönderiye bırakılan, "Hastane basma videosu var mı?", "16 yaş ve üzeri için uygundur",

"Siz efsane görmemişsiniz? Hagi, Metin Oktay, Taffarel, Muslera varken Arda Turan kim?", "Milletin eşine asılma, silah çekme görüntüleri de olacak mı belgeselde?" yorumları dikkat çekti.

Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Acun Ilıcalı, İngiltere'nin başarılı kulübü Hull City'yi satın almak üzere! Tesisleri incelemeye gidiyor
Acun Ilıcalı, İngiltere'nin başarılı kulübü Hull City'yi satın almak üzere! Tesisleri incelemeye gidiyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (4)
YOĞURTÇU : BOŞ BİR PROJE , ARDA KİM Kİ BELGESELİ OLSUN ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AKARSU MUHARREM: Acun şimdi olmadı.ondan başka adam demiyorum bak başla birini bulamadınmı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SİNAN YILMAZ : İlk yıl ki Barça dönemine kadar her şey çok iyiydi. Bu döneme kadar belgeseli yapılır. Sonra, Türkiye'ye döndü. Her şey tepetaklak. Genç futbolculara bu dönemi de derslik, ibretlik.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Mert Müldür Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:45:25. #1.16#

title