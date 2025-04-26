ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'de oynayan Arda Güler kaç yaşında, aslen nereli?

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmaların ardından Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, spor dünyasında adından sıkça söz ettirmeye başladı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Genç yeteneğin yaşı, hangi kulüplerde forma giydiği ve memleketi en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Arda Güler'in kariyerine, başarılarına ve hayatına dair tüm merak edilen detaylar...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Arda Güler, hem yeteneği hem de genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, futbola olan ilgisini küçük yaşlarda gösterdi. Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, burada sergilediği performansla dikkat çekti ve kısa sürede Fenerbahçe'nin radarına girdi. 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla profesyonel futbol kariyerine adım attı.

ARDA GÜLER KİMDİR

Fenerbahçe A Takımı'nda gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken Arda Güler, 2023 yılında dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde ilk sezonunda yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen gösterdiği azim ve performansla dikkat çeken genç yıldız, Real Madrid formasıyla da kalitesini kanıtlamayı başardı. Arda Güler, özellikle UEFA Avrupa Ligi ve La Liga maçlarında sergilediği başarılı oyunla hem taraftarların hem de teknik ekibin güvenini kazandı.

Ofansif orta saha ve sağ kanatta görev yapabilen Arda Güler, oyun zekâsı, top tekniği, pas yeteneği ve şutlarıyla ön plana çıkıyor. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgun futbol ve özgüveni, onu Türk futbolunun geleceği için önemli bir değer haline getiriyor. Milli takım kariyerine de genç yaşta başlayan Arda Güler, Türkiye A Milli Futbol Takımı forması altında da ülkesini temsil ediyor.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler kaç yaşında

Hem kulüp hem milli takım performansıyla Avrupa basınında sıkça övgü alan Arda Güler, 2025 itibarıyla futbol dünyasının en çok konuşulan genç yetenekleri arasında yer alıyor. Başarılarıyla Türk futbolunu gururlandırmaya devam eden Arda Güler'in kariyeri, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.