Araştırma: AK Partililerin yüzde 33'ü merkez sağda yeni partiye ihtiyaç var diyor

Piar Araştırma'nın 6-11 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette AK Parti'ye oy veririm diyenlerin yüzde 33'ü merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.

Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 53,9'u merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor ancak yüzde 55,1'i erken genel seçim yapılmasını istemiyor. Euronews.com'da Görüntüle