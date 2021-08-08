Aras EDAŞ personele "Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" verdi

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi Programı" kapsamında Aras EDAŞ personeline Yeşilay'ın uzmanları tarafından eğitim verildi.

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi Programı" kapsamında Aras EDAŞ personeline Yeşilay'ın uzmanları tarafından eğitim verildi.

Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü zemin kat toplantı salonunda gerçekleşen eğitim, pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek planlanan eğitim için personel gruplara ayrıldı. 10 gün süren eğitimlerde TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Yetişkin Eğitimi Programı hakkında bilgi verilirken yapılan mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerin de farkındalığına dikkat çekildi.

Yeşilay tarafından oluşturulan bir program olan TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi sağlıklı yaşamı tehdit eden unsurlar konularında toplumu bilgilendirme ve farkındalığı artırma hedefleniyor. Bağımlılıklarla mücadelede etkin bir eylem planı olarak hayata geçirilen program ile öncelikli olarak çocuk ve gençlerin daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak, toplumdaki diğer bağımlı grupların bilinç düzeylerini artırma amaçlanıyor.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler TBM İl Formatörü Arif Aras, madde, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılıkları ile bu bağımlılıkların insan, aile ve toplum üzerinde oluşturduğu başta sağlık olmak üzere diğer olumsuz unsurlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bunlarla mücadele yöntemlerini ve nasıl destek alınması gerektiği ile ilgili yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyor. TBM eğitim materyalleri İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Sırpça, Boşnakça ve Kırgızca olmak üzere 8 farklı dile çevrilerek yurtdışında da yaygınlaşması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı