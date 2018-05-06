Araplar Karadeniz'i İhya Edecek! Yatırım İçin Akın Akın Geliyorlar

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda artan turist hareketliliğinden Karadeniz Bölgesi'nin de fazlasıyla pay aldığını söyledi. Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Arapça konuşulan tüm ülkelerden gelen turistlerin özellikle Trabzon'da yoğunluk kazandığını ifade eden Göksu, "Trabzon'un tercih edilmesinin başında burada deniz ve ormanın olması geliyor." dedi.

"TURİST OLARAK GELDİLER, SONRA YATIRIM YAPTILAR"

Yeşil ve mavinin Körfez ülkelerinden gelen insanların tam da istediği bir ortam olduğunun altını çizen Göksu, "Bu insanlar buraya önce turist olarak geldiler, daha sonra evler aldılar, daha sonra da kendi yatırımlarını yaptılar. Halen de bu insanlar yatırım yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"TRABZON'DAKİ YOĞUNLUĞU ÇEVRE İLLERE KAYDIRALIM İSTİYORUZ"

Göksu, Trabzon'daki insanların kendilerini güzel karşılamasından dolayı turistlerin iyi bir yaşam alanı bulduklarını vurgulayarak, "Fakat artık Trabzon bu turist ve yatırımcılardan oluşan yoğunluğu taşımaz hale geldi. Şimdi bizler de Başbakanlık Yatırım Ajansı, Türk Hava Yolları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Trabzon'daki bu yoğunluğu çevre illerimize kaydıralım istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Çalışmaları kapsamında bölgeye Körfez ülkelerinden 130 turizm şirketi sahibi, gazeteci ve seçkin yatırımcı iş adamlarını bölgeye getirdiklerini aktaran Göksu, bu kişileri Karadeniz'deki iş adamları ile tanıştırma imkanı bulduklarını ifade etti.

Yatırımcı iş adamlarını özellikle bölgeye daha önce yatırım yapmamış olanlardan seçtiklerini vurgulayan Göksu, "Gelen yabancı iş adamları özellikle devlet büyüklerinin hoş karşılamalarından dolayı son derece memnunlar. İnşallah inanıyoruz ki bu görüşmeler sonrası bölgede yatırım hız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"FINDIK, BAL VE ÇAY ÜZERİNE YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR"

Mustafa Göksu, bölgeye gelen yabancı iş adamlarının özellikle fındık, bal, balık ve çay üretimi noktasında yatırım yapmak istediklerini aktararak, "Biz de bu yönde çalışma yürüterek bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri ve ürünlerimizi dünyaya tanıtabilecek tüccarları buraya getirdik. Şu ana kadar da çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah bu çalışmanın sonucunda başta Karadeniz olmak üzere ülkemize büyük yatırımlar gelecek." dedi.