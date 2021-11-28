Arama yapılan evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arama yapılan evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arama yapılan evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, arama yapılan bir evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, arama yapılan bir evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik ile mücadele faaliyetleri kapsamında Melikgazi ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 767 adet 50 TL'lik banknot halinde toplam 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

Bulunan sahte paralara el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title