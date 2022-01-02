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Aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı

Aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte aralıkta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 49,09 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde 41,83 ile maç giriş bileti ücreti olduğu bildirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte aralıkta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 49,09 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde 41,83 ile maç giriş bileti ücreti olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 139'unun perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, fiyatı yüzde 49,09 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 45,41 ile yaş üzüm, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 42,89 ile elektrikli süpürge, gıda harcamaları grubundan yüzde 39,85 ile çikolata, aynı gruptan yüzde 38,30 ile kahve, yüzde 35,94 ile buğday unu ve yüzde 34,27 ile bulaşık makinesi olarak belirlendi.

Aralıkta maç giriş bileti ücreti yüzde 41,83 ucuzladı

Geçen ay kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti, yüzde 41,83 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 25,57 ile karnabahar, yüzde 19,26 ile kıvırcık salata, yüzde 13,27 ile pırasa, yüzde 10,70 ile ıspanak ve yüzde 9,42 ile portakal olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleriAylık değişim (yüzde)
Mandalina25,55
Patates22,15
Karnabahar-25,57
Kıvırcık Salata-19,26
Pırasa-13,27
Ispanak-10,70
Portakal-9,42
Turp-8,07
Ayva-6,81
Limon-4,78
Havuç-2,50
Muz-1,48

Mevsim dışı tarım ürünleriAylık değişim (yüzde)
Salatalık49,09
Yaş üzüm45,41
Sivri biber28,38
Taze fasulye26,67
Domates-2,31

İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ÜrünlerAylık değişim (yüzde)
Elektrikli süpürgesi42,89
Çikolata39,85
Kahve38,30
Buğday unu35,94
Bulaşık makinesi34,27
Süt33,40
Çarşaf33,13
Bulgur33,00
Televizyon32,21
Çamaşır makinesi31,98
Buzdolabı31,95
Kahvaltılık margarin31,89
Kağıt temizlik malzemesi30,07
Tavuk27,91
Benzin27,31
Sıvı yağlar26,70
Yoğurt25,66
Tereyağı24,99
Maç giriş bilet ücreti-41,83

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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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