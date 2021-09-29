Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı Artvin'de yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

ARTVİN (İHA) - Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin'de yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, Artvin'in Arhavi ilçesi Musazade mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen R. Namlıkaya bir anda üzerine gelen aracın çarpmasıyla yere düştü. Aracın çarptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza ani ise bölge bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Osman Emre Ergün - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

 Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:08:46. #1.11#