Araban'da öksüz ve yetim çocuklara bayramlık Araban ilçesinde öksüz ve yetim çocuklara bayramlık hediye edildi.

Araban ilçesinde öksüz ve yetim çocuklara bayramlık hediye edildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 334 öksüz-yetim ve 25 yaş altı engelli çocuklara giyisi hediye ederek Kurban Bayramı öncesi yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi giyim yardımı alan öksüz-yetim çocukların büyük mutluluk yaşadığını belirten Mutlu, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek kaymakamlığın kapısının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Mutlu, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 150 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımında bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA