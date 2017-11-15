Araban'da Ev Yangını

Araban ilçesine bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Körhacıobası Mahallesi'nde Mehmet Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı. Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Ev sahibi Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuğu olduğunu ve ailesini geçindirmek için mahallede yapımı süren cami inşaatında çalıştığını belirterek, "Eşim de tarım işçiliği yapıyor. Evimde çıkan yangında tüm ev eşyalarım kül oldu. Mağduriyetimin giderilmesi için devletten yardım bekliyorum." dedi.