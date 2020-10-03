Araban'da arazi yolları onarılıyor
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Araban'da arazi yolları onarılıyor

03.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:44
Araban'da arazi yolları onarılıyor

Araban Belediyesi, ilçedeki arazi yollarında başlattığı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Araban Belediyesi, ilçedeki arazi yollarında başlattığı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Araban Belediyesi, arazi yollarında haziran ayında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. 15 kilometresi tamamlanan arazi yollarında, 15 kilometrelik alanda daha çalışmalar başlatıldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarımsak, makarnalık ve ekmeklik buğday, firik, karpuz, kavun, pamuk, ay çiçeği, mısır, nohut gibi birçok ürünün yetiştiği ilçede arazi yollarını onarmaya başladıklarını anlattı.

Doğru, bugün başlattıkları Gece Höyüğü mevkisinde arazi yolu çalışmaları ile de verimli arazilerin ulaşımını kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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