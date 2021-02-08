Araba fiyatına tespih
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araba fiyatına tespih

08.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:09
Araba fiyatına tespih

Malatya'daki bir tespih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tespihler hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

Malatya'daki bir tespih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tespihler hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.
Malatya'da kehribar, lüle taşı, oltu taşı, akik, yıldıztaşı, kuvars gibi değerli taşların özel ellerde işlenmesi ile elde üretilen tespihler 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Fiyatları 8 bin ila 60 bin TL arasında değişen tespihler, yaklaşık 3 haftayı bulan birçok aşamadan geçerek kullanıma hazır hale geliyor. Malatya'da uzun süredir tespih dükkanı işletmeciliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Taha Bingöl, tespih sanatçılığının işçilik ve emek isteyen bir zanaat olduğunu ifade ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı unvanını ise 2 yıl önce aldığını belirtti.
Yaklaşık 5 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden Bingöl, "Zor bir sanat değil, zevkle isteyerek yapılırsa kolay bir sanat. İstemediğiniz sürece zor bir sanat haline dönüşüyor. Çünkü ince işçilik ve emek isteyen bir sanat kaliteli bir tespihin fiyatı 300 TL'den başlaması gerekiyor. Bunlar damla kehribar, Osmanlı sıkma kehribar, olarak fiyatları yükselir gramına göre 20-30 bin arası fiyatı değişiyor" şeklinde konuştu.
Osmanlı sıkma kehribarı olarak bilinen tespihlerin bazıları araba fiyatına satılıyor.
(Numan Güder - Selçuk Dönmez/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Didem Kınalı Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araba fiyatına tespih - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:09:33. #1.14#
title