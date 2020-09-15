Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Apple, düzenlediği etkinlik ile birlikte Apple Watch Series 6'yı ve uygun fiyatlı Apple Watch SE'yi tanıttı. Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5 ile aynı tasarıma sahip olmasına rağmen birçok yenilik barındırıyor. Apple Watch SE ise daha uygun bir fiyatla geliyor.

Apple, #AppleEvent etiketli etkinliğinde beklenen ürünlerini tanıttı. Bir süredir sızıntılarda adı geçen yeni nesil Apple akıllı saati Apple Watch Series 6, uygun fiyatlı Apple Watch SE ve yeni iPad Air modeli görücüye çıktı.

APPLE WATCH SERİES 6 ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 6 ile başlayalım. Apple Watch Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple Watch Series 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor. Zira, Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.

Apple Watch Series 6'da Family Setup adında yeni bir özellik bulunuyor. Bu özellik ile Apple Watch kullanan diğer aile üyelerini (örneğin çocuklar) takip edilebiliyor. Model, Apple Watch'ın hayat kurtaran özelliği düşme algılama özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

İŞTE APPLE WATCH SERİES 6'NIN FİYATI

Yeni nesil Apple Watch mavi, altın, siyah ve kırmızı (Product RED) renk seçeneklerine sahip olacak. Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan başlayacak.

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch SE, Apple Watch Series 5'in yerini alıyor. Apple'ın uygun fiyatlı Apple Watch SE akıllı saati S5 işlemci ile geliyor. Genel olarak Apple Watch Series 5 ile benzer bir tasarıma sahip olan Apple Watch SE, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Apple'ın iddiasına göre Apple Watch SE yüzde yüz geri dönüştürülebilen materyallerden oluşuyor. Kalp atış hızı ölçen ve uyku takibi yapabilen Apple Watch SE, EKG ölçümü yapamıyor. Her iki saatte 40 mm ve 44 mm'lik iki farklı boyutta; GPS ve LTE gibi iki farklı model ile geliyor.

APPLE WATCH SE'NİN FİYATI

Apple Watch SE fiyatı 279 dolar olarak açıklandı. Her iki saatte ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. Genel satışlar ise cuma günü başlıyor.

iPAD AİR 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi Apple, Watch Series 6, Watch Series SE ve 8. jenerasyon iPad sonrasında yeni iPad Air modelini de resmi olarak tanıttı.

Beklendiği gibi iPad Pro'lar gibi oldukça modern görünen ve beş farklı renk seçeneği ile dikkat çeken yeni iPad Air, oldukça keskin 10,9 inç 2360×1640 piksel Retina P3 ekranla geliyor. Safir cam ile korunan güç butonuna entegre Touch ID ile gelen yani Face ID yüz tanıma özelliği taşımayan tablet, pazarda bir ilke imza atıyor ve 5 nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic işlemciyi kullanıyor. 11,8 milyar transistör taşıyan model, bir önceki iPad Air'den yüzde 40 oranında daha yüksek CPU gücü getiriyor. Model GPU tarafında ise tam 2 kat artış getiriyor deniyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen yapay zeka birimiyle dikkat çeken model, arkasında tek bir kamera taşıyor ve Apple Pencil ile diğer klavye aksesuarlarına tam destek veriyor. Apple Pencil iPad Pro'lar gibi tabletin yan tarafında manyetik olarak şarj edilebiliyor. Tabletin bağlantı tarafında USB-C kullandığını da belirtmek gerekiyor.

Önünde 7 megapiksel FaceTime HD kamera, arkasında ise 4K video çekebilen 12 megapiksel kamera yer alan yeni tablet, görüntüleme konusunda da fiyat-performans açısından çok iddialı görünüyor. Stereo hoparlör sistemi taşıyan yeni Air, 20W USB-C şarj cihazıyla geliyor ve yüksek hız getiren WiFi 6 desteğine de sahip. Modelin sürpriz olmadığı üzere LTE versiyonu da bulunuyor.

iPAD AİR 4'ÜN FİYATI

Tablet 599 dolardan başlıyor ve önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Modelin Türkiye başlangıç fiyatı ise 64 GB için 5.799 TL seviyesinde. 256 GB için 7.199 TL verilmesi gerekiyor. Wi-Fi + Cellular sürüm ise 6.999 TL'den başlıyor.