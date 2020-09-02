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Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak

Google'ın Türkiye için verdiği ek vergi kesintisi kararı sonrası, bir gelişme de Apple tarafında yaşandı. ABD basınında çıkan habere göre, Apple vergi kesintileri nedeniyle App Store'daki uygulama fiyatlarına zam yapacak.

02.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:21

Google, dün aldığı karar ile Türkiye'nin de aralarında olduğu üç ülkede ek vergi kesintisi uygulayacağını açıklamıştı. Google'ın böyle bir karar almasına neden olarak, 20 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile alınan reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere uygulanacak yüzde 7,5'lik hizmet vergisi gösterilmişti. ABD basınında Google'ın ardından Apple'ın da aynı neden ile fiyatlarda değişiklik yapacağı söylendi.

APPLE APP STORE'DAKİ UYGULAMA FİYATLARINI ARTIRIYOR

MacRumors'un haberine göre, Apple geliştiricileri bilgilendirmeye başladı. Bilgilendirmenin sebebi ise Türkiye de dahil olmak üzere Şili, Meksika ve Suudi Arabistan'da yaşanan vergi değişiklikleri. Habere göre Apple, uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatlarını vergi değişikliklerinden dolayı artıracak. Yani diğer bir deyiş ile App Store'daki uygulama fiyatlarına zam gelecek.

APPLE ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Apple'ın yeni kararıyla birlikte geliştiriciler, uygulamalarının ücretini, abonelik ücretlerini ve uygulama içi satın alım ücretlerini değiştirebilecek. Eski fiyat tarifesinden devam etmek isteyen geliştiriciler ise bu hakka sahip olacak. App Store'daki fiyatların ne zaman değişeceği hakkında kesin bir bilgi yok. Fakat önümüzdeki günler içerisinde fiyatların değişeceği söyleniyor.

Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak
Haber Yorumları (5)
A ZİZ: Beyinsiz yoğurtçu devlet vergiye zam yaptigi için firma zam yapiyor
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1: Yakışır böyle ol TÜRKYEM!
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YOĞURTÇU: Kullanmayın arkadaş, Huawei veya Xaomi iphone''a 10 basar , biraz tepki gösterse millet almasa bak fiyatlarda da uygulamada da nasıl düşecek fiyatlar.
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