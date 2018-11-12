Apple İphone X, Macbook Pro Sorunları İçin Onarım Programları

Apple iPhone X, MacBook Pro sorunları için onarım programları duyurdu



Öncelikle eski iPhone sahipleri pillerini kesinlikle değiştirmelidir. Zira indirimli pil değişim süresi bu yılın sonunda doluyor. Apple iPhone X, MacBook Pro Sorunları için Onarım Programları duyurmak için Cuma gününü seçti.

Apple bir kaç cihazındaki kusurlu parçalarının ücretsiz değişim programını Cuma akşamı duyurdu. İlk olarak iPhone X'in ekranın görülen dokunmatik sorunları için "iPhone X ekran modülü değişim programı" duyuruldu. Bu programa göre ekranında dokunmatik sorunları olan yada; ekrana hiç dokunmadan sanki dokunmuş gibi işlem yapan sıkıntılı ekranlar, bu program sayesinde ücretsiz değiştirilecek. Elbette ekranlarınızda kırık ve çizik gibi durumlar varsa bu ücrete tabi olabilir.

Apple, bazı iPhone X ekranlarının, görüntüleme modülünde arızalanabilecek bir bileşen nedeniyle dokunma sorunları yaşayabileceğini belirlemiştir. Etkilenen bir cihaz aşağıdakileri gösterebilir:

Ekran veya ekranın bir kısmı, dokunmak için aralıklı olarak yanıt vermiyor veya yanıt vermiyor

Dokunulmamış olsa bile ekran tepki veriyor

Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ekran modülünü uygun cihazlarda; ücretsiz olarak değiştirecektir. Başka hiçbir iPhone modeli bu programın bir parçası değildir.

Hizmet süreci



iPhone X hizmetinizin sunulması için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. iPhone'unuz, bu program için uygun olduğunu doğrulamak için herhangi bir hizmetten önce incelenecektir.

Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun .

Bir Apple Perakende Mağazasında randevu alın .

Sorularınız varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen Apple Destek ile iletişime geçin .

Servisten önce iPhone'unuzu iTunes veya iCloud'a yedekleyin . İPhone'unuzu servis için hazırlama hakkında daha fazla bilgi edinin .

iPhone X'in çatlamış bir ekran gibi onarımı tamamlama yeteneğini bozan herhangi bir hasarı varsa, hizmetten önce bu sorunun çözülmesi gerekecektir. Bazı durumlarda ek onarım ile ilişkili bir maliyet olabilir.

Bugün tespit edilen diğer konu, Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında satılan bir dokunmatik çubuk olmadan SSD donanımlı 13 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarlara odaklanıyor.



128 GB veya 256 GB SSD'lere sahip belirli birimlerde veri kaybına ve arızaya neden olabilecek bir sorun var, bu nedenle Apple, sürücülerde fireware güncellenmesi yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak, bu durumda, bunu yapmak depolama alanını yeniden biçimlendirmek zorunda bırakabilir. Böylece dizüstü bilgisayar servis edilmeden önce verilerinizi yedeklemeniz zorunludur. Dizüstü bilgisayarınızın Apple'ın web sitesinde seri numarasını girerek etkilenenlerden biri olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Her iki cihaz içinde bahsedilen sorunları yaşıyorsanız, Apple ile iletişime geçip ücretli mi ? ücretsiz mi olabiliceğini doğrulamanızda fayda var.

9to5Mac, MacRumors

13-inch MacBook Pro SSD, iPhone X Display Module