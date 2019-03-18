Apple'ın İphone'da Qualcomm'un 3 Patentini İhlal Ettiği Tescillendi

Juri Kararını Verdi, Apple Qualcomm'a 31 Milyon Dolar Ödeyecek!



Qualcomm için 31 Milyon dolar devede kulak kalabilir ancak bu karar ondan çok daha fazlasını ifade ediyor. Apple ve Qualcomm arasındaki patent ihlal davalarından biri daha sonuçlandı. Bu sonuçla Apple'ın iPhone'da Qualcomm'un 3 patentini ihlal ettiği tescillendi.

Mahkeme jurisinin iki haftalık karar verme sürecinden sonra, Apple'ın bazı iPhone modellerinde üç Qualcomm patentini ihlal ettiğine karar verdi. Apple'a bu cezayı ödemesini söyledi.

Qualcomm, söz konusu davayı Apple'ın tabiri caizse bu cezayı ödemekte ayak sürmesinden dolayı 2017 yılında açmıştı. Patent ihlallerine konu olan ihlalin büyük çoğunlu, iPhone'ların telefon açıldıktan sonra hızlı bir şekilde internete bağlanması ile ilgilidir. Pil verimliliği ve grafik işleme uygulamalarının daha hızlı veri indirmelerini sağlayan bir trafik yönetim işlevi ile ilgili.

Apple ise kendisini savunurken şimdi bir Google çalışanı olan Arjuna Siva adındaki bir mühendisi tanık göstermek istedi. Zira Siva Apple'a göre kendi bünyesinde iken benzer teknolojiler üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Siva tanıklığı reddedince Apple'ın iddiaları da çöp oldu.

Apple söz konusu davaların Apple'ın 2016 yılında Intel gibi başka bir tedarikçiyi seçmesine misilleme olduğu görüşünde. Intel'in bileşenleri 2011 yılından bu yana Apple'ın iPhone modellerinde kullanılıyor.

Apple'ın iPhone'da Qualcomm'un 3 patentini ihlal ettiği tescillendi ve karar aslında bundan sonraki olası milyar dolarlık davalarından önünü açıyor. Bu açıdan çok önemli San Diego'da bu yönde önümüzdeki ayda yeni davalar açılabilir.

Bildiğimiz gibi Apple ile Qualcomm arasında davalar, diğer ülkeler üzerinde de devam ediyor. En son Almanya'da Qualcomm yeni bir dava kazanmış ve iPhone modellerinin ülkede satışına engel olmuştu. Apple iPhone modellerinde Intel modemlerini kullanarak bu yasağı aşmayı başarmıştı.

CNET

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Kaynak: Teknotalk.com