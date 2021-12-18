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Apartman çatısındaki yangın korkuttu

Apartman çatısındaki yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

KONYA (İHA) - Konya'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kale Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın çatısına uzatılan merdivenden müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Apartman çatısındaki yangın korkuttu

Apartman çatısındaki yangın korkuttu

Apartman çatısındaki yangın korkuttu

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