AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman?
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AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF öğrencileri bahar dönemi final sınavları hakkında AÖF final sınavları internetten mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman?
29.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:13

AÖF bahar dönemi final sınavları hakkında yaptığı açıklama ile çok merak edilen AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman gibi soruları açıkladı. İşte merak edilen AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman gibi soruların yanıtları.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVLARI DUYURUSU

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır.

Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

AÖF final sınavları internetten mi olacak? AÖF sınavları ne zaman?
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