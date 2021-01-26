AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavlarının ardından öğrenciler final sonuçlarının açıklanacağı zamanı merak ediyor. Peki 2021 AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları hangi gün açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları!

Anadolu Üniversitesi açık öğretim final sınavları 25 Ocak itibariyle tamamlandı. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? merak ediyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Covid- 19 nedeniyle Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi güz dönemi finalleri dijital ortamda gerçekleşti. Binlerce öğrencinin girdiği AÖF sınavları 25 Ocak 2021 tarihinde sonlandı. AÖF 12-13- 14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihleri arasında yapılan vize sınav sonuçlarını 25 Aralık tarihlerinde açıklamıştı. Güz dönemi final sonuçları, final sınavları tamamlandıktan 4 gün sonra erişime açılması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF)'nin yapmış olduğu açıklama göre, sınav sonuçları, sınav ile ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacak. AÖF final sonuçları duyuruları, kurumsal sosyal medya hesaplarından ve web sitemizi takip edilebilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçlarını resmi web siteden sorgulatabilir. AÖF resmi web siteye "https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx" adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...