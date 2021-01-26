AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?

26.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:02
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavlarının ardından öğrenciler final sonuçlarının açıklanacağı zamanı merak ediyor. Peki 2021 AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları hangi gün açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları!

Anadolu Üniversitesi açık öğretim final sınavları 25 Ocak itibariyle tamamlandı. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? merak ediyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Covid- 19 nedeniyle Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi güz dönemi finalleri dijital ortamda gerçekleşti. Binlerce öğrencinin girdiği AÖF sınavları 25 Ocak 2021 tarihinde sonlandı. AÖF 12-13- 14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihleri arasında yapılan vize sınav sonuçlarını 25 Aralık tarihlerinde açıklamıştı. Güz dönemi final sonuçları, final sınavları tamamlandıktan 4 gün sonra erişime açılması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF)'nin yapmış olduğu açıklama göre, sınav sonuçları, sınav ile ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacak. AÖF final sonuçları duyuruları, kurumsal sosyal medya hesaplarından ve web sitemizi takip edilebilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçlarını resmi web siteden sorgulatabilir. AÖF resmi web siteye "https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx" adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:02:35. #1.15#
title