Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor
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Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor

Bilim insanları Antartika kıtasında eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktığını belirledi.

Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor
20.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:18

Bilim insanları Antartika kıtasında eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktığını belirledi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumundan biyologlar, sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini bildirdi.

Antartika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1,9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın yarattığı erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.

Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kutup bölgeleri dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınıyor

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Antartika'da Seymour Adası'nda 14 Şubat'ta ölçülen 20,7 derece sıcaklık, kıtada bugüne dek ölçülen en yüksek değer olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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