Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bordo-Mavililer 6-2 kazandı. Maçta iki takım ortaya koyduğu futboldan çok göle dönen saha dikkat çekti.

AYAKTA DURAMADILAR

Suyun içinde mücadele eden futbolcular, çok zor anlar yaşadı. Zemin bu haldeyken Tff'nin maçı tatil etmemesi tepki topladı.

"YÜZME FEDERASYONU"

Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, bu görüntülere tepki gösterdi. Karakullukçu yaptığı paylaşımda, "Helal olsun Yüzme Federasyonu'na. Kimse bu ülkede olimpik sporlara önem verilmiyor demesin" ifadelerini kullandı.

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