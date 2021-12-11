Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı
Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasındaki maç adeta göl üstünde oynandı. Genç futbolcuların ayakta durmakta zorlandığı ve sakatlanma tehlikesi atlattığı maçın oynanmasına izin veren TFF'ye tepki yağıyor. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu bu görüntüyle ilgili çok sert bir paylaşım yaptı.
Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bordo-Mavililer 6-2 kazandı. Maçta iki takım ortaya koyduğu futboldan çok göle dönen saha dikkat çekti.
AYAKTA DURAMADILAR
Suyun içinde mücadele eden futbolcular, çok zor anlar yaşadı. Zemin bu haldeyken Tff'nin maçı tatil etmemesi tepki topladı.
"YÜZME FEDERASYONU"
Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, bu görüntülere tepki gösterdi. Karakullukçu yaptığı paylaşımda, "Helal olsun Yüzme Federasyonu'na. Kimse bu ülkede olimpik sporlara önem verilmiyor demesin" ifadelerini kullandı.
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