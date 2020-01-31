Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'de 19. randevuda

31.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:44

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Antalyaspor ile ligde 19. karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar bugüne kadar yeşil-beyazlı takımla toplamda 42 kez karşılaştı.



Süper Lig'de 11 maç aradan sonra Denizlispor karşısında 3-0'lık skorla üç puanla tanışan Antalyaspor, puanını 17'ye çıkardı ve tehlikeli bölgeden azda olsa uzaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, yarın sahasında karşılaşacağı Konyaspor, maçından da üç puan alarak ligde üst sıralara doğru çıkmayı hedefliyor.



Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 42 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 16 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 42 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atarken, yeşil-beyazlı takım ise 43 gol ile karşılık verdi.



İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Antalya'da ise toplamda 18 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım en son ilk yarıda Konya'da Süper Lig maçında karşı karşıya geldi ve iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Cezalı yok, 3 sakat var



Akdeniz ekibi Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Bahadır Öztürk, Adis Jahovic ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları bulunuyor. 3 oyuncunun Konyaspor maçında oynaması beklenmiyor.



Hakem Özkahya



Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak Antalyaspor - Konyaspor mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak.



Muhtemel 11



Antalyaspor'un Konyaspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:



"Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Amilton, Sinan Gümüş, Paul Mukairu ve Leschuk" - ANTALYA

Kaynak: İHA