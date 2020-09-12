Antalyaspor'da korona virüs vakası Fraport TAV Antalyaspor, genç takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, izolasyon ve takip sürecinin başladığı duyuruldu.

Fraport TAV Antalyaspor, genç takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, izolasyon ve takip sürecinin başladığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz, futbolcularımız, destek ekibimiz ve personelimize yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA