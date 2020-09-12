Antalyaspor'da korona virüs vakası
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Antalyaspor'da korona virüs vakası

Fraport TAV Antalyaspor, genç takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, izolasyon ve takip sürecinin başladığı duyuruldu.

Antalyaspor'da korona virüs vakası
12.09.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:47

Fraport TAV Antalyaspor, genç takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, izolasyon ve takip sürecinin başladığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz, futbolcularımız, destek ekibimiz ve personelimize yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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