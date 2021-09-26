Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, dünkü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmana pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan çalışmasıyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Adana Demirspor mücadelesi hazırlıklarına yarın akşam devam edecek.