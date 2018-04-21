Antalyalı Moda Tasarımcısı Hakkari'de İşyeri Açtı

Antalyalı moda tasarımcısı genç girişimci Dara Ceyhan memleketi Hakkari'de "Siz hayal edin biz gerçekleştirelim" sloganı moda evi açtı.

Çevre yolu üzerinde bulunan plazanın ikinci katında hizmete giren AR-YA Moda Evi adı altında açılan işyerinin açılış törenine Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Nazım Demir, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Neci Kahraman, Merkez ilçe Başkanı Şükrü Çivi, CHP Kadın Kolları Başkanı Suzan Diran Çivi ve çok sayıda davetli katıldı. İşyerinin açılışını HATSO Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Nazım Demir, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Moda tasarımcısı Dara Ceyhan birlikte yaptılar. Burada Konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, moda tasarımcısı genç girişimci Dara Ceyhan'ın memleketi Hakkari'de moda evinin hizmete açılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Taş, "Hakkari'de huzur ve güven hakimdir ve her geçen gün yeni işyerleri hizmete açılıyor. İşsizliğin her geçen gün arttığı ilimizde yeni işyeri açılışları yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç girişimci moda tasarımcısı Dara Ceyhan'nın Hakkari'de moda tasarım eksikliğini görüp burada iş yeri açması bizleri memnun etmiştir. Kendisini iş hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Antalya'da moda tasarımcılığı yapan genç girişimci Dara Ceyhan ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Ceyhan,"İş yerimizde imalat, özel tasarım, saltık ve kiralık gelinlikler bulunmaktadır. "Siz hayal edin biz gerçekleştirelim sloganı ile moda evimizi hizmete açtık. Burada şimdilik üç kişi istihdam ediliyor. İnşallah daha çok kişiyi burada istihdam edeceğiz" dedi. İşyeri açılışı töreni yapılan ikramlarla sona erdi. - HAKKARİ