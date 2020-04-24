HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor - Ekonomi
Antalya, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Haber

Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da üretim yapan çiftçiler, koronavirüse karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor.

24.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:50
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Antalyalı çiftçiler, sabahın erken saatlerinde girdikleri seralarında Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyor. Büyük bir disiplin içerisinde tedbirleri uygulayan çiftçiler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket ediyor. Sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla fedakar şekilde çalışan çiftçiler, maske takarak topladıkları ürünlerini her gün Türkiye'nin çeşitli illeri ile Rusya, Orta Doğu ve Avrupa pazarına gönderiyor.

"ÜRETİME SALGIN ENGEL OLAMADI"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte kesintisiz şekilde yıl boyunca üretim yapıldığını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Alp, kış aylarında sahil bölgelerindeki seralarda her türlü sebze ve meyvenin üretildiğini dile getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf tutulmasının kendilerini çok mutlu ettiğine değinen Alp, şöyle konuştu:

"İhracat yapan firmaların şoförleri 14 gün karantinada kaldığı için gidip gelmesi bir ayı buluyordu. Tırlarda yapılan bazı değişik uygulamalarla bunun önüne geçtik ve ihracatın önü açıldı. Fiyatlar da bu sayede arttı. Hastalık olmasa bile seralarda zaten birbirine yakın şekilde çalışmak neredeyse imkansız. Serada rahat çalışmak için her çalışan arasında 3,5 metre ara oluyor. Salgından sonra sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeye başladık. Dinlenme aralarında bile işçiler, yan yana gelmiyor. Maske ve eldivenle çalışıyorlar. Antalya'da 300 bin dönüm serada 130 bin çiftçimizle ülkemizi besliyoruz. Her zaman da beslemeye devam edeceğiz."

Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor

"ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE TEMAS YOK"

Aksu ilçesinde baba mesleği çiftçiliği sürdüren Yusuf Dalaman ise kendilerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasının mutluluğunu yaşadıklarını, üretime devam ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık üç ay önce diktikleri domateslerden mahsul almaya başladıklarını belirten Dalaman, "Aylarca çalışıp emek verdik. Şimdi binbir emekle yetiştirdiğimiz ürünleri toplayıp vatandaşlarımıza sunmaya başladık. Serada çalışırken koronavirüse karşı önlemleri de almayı ihmal etmiyoruz. Maske ve eldivensiz asla çalışmıyoruz. Seralarda yan yana gelmemeye özen gösteriyoruz. Ürünlerin hale taşınması sırasında da maske ve eldiven kullanıyoruz. Ürünlere asla çıplak elle dokunulmuyor" ifadelerini kullandı.

Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi Ekonomi
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı Ekonomi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Ekonomi
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Loris Karius Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:15:12. #1.14#
title