Antalya, tarım ihracatında hız kesmeden yoluna devam ediyor
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Antalya, tarım ihracatında hız kesmeden yoluna devam ediyor

Antalya, tarım ihracatında hız kesmeden yoluna devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarım ve gıda kaleminde Türkiye genelinde yüzde 34, Antalya'da ise yüzde 65'lik bir artış yaşandığını bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarım ve gıda kaleminde Türkiye genelinde yüzde 34, Antalya'da ise yüzde 65'lik bir artış yaşandığını bildirdi.

ATB'nin mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında çevrim içi olarak yapıldı.

Çandır, toplantıda yaptığı açıklamada, Antalya'nın tarımsal ihracatta ortalamanın üzerinde bir performans gösterdiğini aktardı.

İhracata katkı sağlayan üreticilere, üreticilerin emeğini kıymetlendiren komisyoncu, tüccar ve ihracatçılara teşekkür eden Çandır, şunları söyledi:

"Nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam tarım ve gıda kaleminde Türkiye genelinde yüzde 34'lük artış yaşanmışken Antalya'da yüzde 65'lik bir artış söz konusu. İhracatımız uzun bir süredir artmakta ancak birim fiyat düşmektedir. Yılbaşından bu yana açıklanan verilerle, tarımsal ihracatımız yüzde 42 artmışken Türkiye'de bu artış yüzde 15 civarında kaldı. Genel ihracatta da Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermiş durumdayız. Toplam ihracatta Antalya'daki yüzde 34'lük artışa karşılık, ülkemiz ihracatı yüzde 31 artmıştır."

"Tarımsal varlığımıza gözümüz gibi bakmalıyız"

Dünya tarım ve gıda fiyatlarının son 10 yılın üzerinde seyrettiğini, artışın devam edeceği yönünde değerlendirmeler olduğunu dile getiren Çandır, mısır, buğday ve pamuk gibi ürünlerin yanı sıra meyvede de dünya fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu bildirdi.

Çandır, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımsal varlığımıza artık gözümüz gibi bakmalı, korumalı ve geliştirmeliyiz. Bilim insanlarının ifade ettiği gibi medeniyet tarımdadır. Üstelik tarımın yarattığı istihdam büyük ölçüde kırsal kesim istihdamıdır ve bu açıdan da çok kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Sonuç olarak tarım sektörü artık stratejik bir sektör olmanın ötesinde gerçek bir beka sorunu oluşturma konumuna gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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