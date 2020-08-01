ANTALYA Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldıANTALYA'da sıcak havadan bunalan tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

ANTALYA'da sıcak havadan bunalan tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Antalya'da sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denize girerek serinlemeye çalıştı, kimi ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahile aileleriyle gelen çocuklar da deniz kenarında oyun oynadı.

Denize girenlerden bazıları da suda oynayarak zaman geçirdi. Sahildekilerin sosyal mesafe ve maske uyarısına dikkat etmediği görüldü.

Kaynak: DHA