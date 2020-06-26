ANTALYA Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir
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ANTALYA Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilirAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı Konyaaltı Sahili'nde deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi.

26.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:33

Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı Konyaaltı Sahili'nde deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceleyen Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi. Balıkçıları uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon ve aslan balığı popülasyonu son yıllarda Antalya açıklarında arttı. Konyaaltı Sahili'nde su altı araştırmaları yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın alanda deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Sahile 300 metre uzaklıkta dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, sayıları her geçen gün artan balon ve aslan balıklarının üreme biyolojisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

BALON BALIĞINI ELİYLE BESLEDİ

Yüzgeçlerinde zehirli dikenleri bulunan aslan balıklarını deniz dibinde görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balon balıklarını da eliyle besledi. Son dönemde kıyıya yaklaşan ve balıkçıların oltalarına takılan balon balıklarının üreme biyolojisini araştıran Prof. Dr. Gökoğlu, küçük türdeki balon balıklarına eliyle istiridye yedirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceledi. Deniz dibinde avucuna balon balığı alan Prof. Dr. Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi.

BALON BALIĞINA PARMAĞINI ISIRTTI

Sahilde insanların yüzdüğü bölgelerde kıyıya kadar gelen küçük türdeki balon balıklarının ısırarak zarar veremeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, açıktaki balon balıklarının ise balıkçıların oltasındaki yem ya da balıkların peşinden yüzeye kadar geldiğine dikkati çekti. Büyük türdeki balon balıklarının insana saldırmayacağını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Kıyılarımızda 7 tür balon balığı var. Halk arasında son zamanlarda panik havası oluşuyor. Bu 7 türden ikisinin kıyıya kadar geldiğini görüyoruz. Biz zaman zaman dalışlar yapıyoruz. Balon balıkları, aslan balıklarıyla ilgili gözlemde bulunuyoruz. Korkmaya gerek yok. Deniz dibinde elimizi kumun içine gömüp parmağımızı uzattığımızda yem sanıp, ısırıyorlar. Koparacak şekilde değil, ancak küçük acı verecek ısırık şeklinde. Deniz dibinde saldırma olmuyor" diye konuştu.

'OLTAYLA BALIK TUTANLARIN DİKKAT ETMESİ LAZIM'

Son zamanlarda balon balığının balıkçıların oltasına takılmasını değerlendiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda teknede açıkta ve kıyıda büyük balon balığı görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu türler oltada yemin, yakalanan bir balığın peşinden gelen balon balıkları. Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım. Kolay kolay kıyıya yanaşmazlar. İnsanlar için gelmezler. Balon balığının müthiş koku alma duyuları var. Koku alma duyuları ile birlikte yakalanan balığın peşinde ya da atılan oltanın arkasında bağlı olan yem için geliyorlar. Oltada yakalanmış bir balığın kokusu yayılıyor, balon balığı onun peşinden geliyor."

'BALON BALIĞI TÜKETİLMELİ'

Prof. Dr. Gökoğlu, deniz suyunun ısınmasıyla balon ve aslan balığının kıyıya yakın yerlerde daha fazla görülmeye başladığını anlattı. Aslan ve balon balığının Akdeniz Körfezi'ndeki popülasyonunun gittikçe arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, bu balıkların yerli türlerin yaşam alanını azalttığını söyledi. Balon ve aslan balığının Akdeniz ekosisteminde yer almaya başladığına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, aslan balığının tüketimine başlandığını, balon balığının da zamanla yenen balık türleri arasına alınması gerektiğini belirtti.

ANTALYA Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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