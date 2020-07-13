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Antalya OSB, 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı

Antalya OSB'de üretim yapan 7 firma, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

Antalya OSB, 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
13.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:49

Antalya OSB'de üretim yapan 7 firma, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya'mız hem de Bölgemiz için gurur kaynağıdır" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalyalı, AOSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB katılımcısı olan Nam Et Gıda San. ve Tic. AŞ, İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki firma sayısı 7 oldu.

Başkandan teşekkür

İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını tebrik eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya'mız hem de Bölgemiz için gurur kaynağıdır. Bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan fabrika çalışanlarımızı, sanayicilerimiz nezdinde kutluyor, bu gururu bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

2019'u değerlendirdi

2019 yılının ilk yarısında ülkenin ana gündem maddesinin 31 Mart Yerel Seçimleri olduğunu, seçim ortamının dünyanın hemen her yerinde ekonomiyi ve ekonomi politikalarını bir süreliğine durağanlaştırdığına dikkat çeken Bahar, "Ülke gündemini planlanandan daha da uzun bir süre meşgul eden yerel seçimler, ekonomi alanındaki beklentilerimizi yılın ikinci yarısına ertelememize neden olmuştu. Seçim ortamının gergin atmosferini turizmde elde ettiğimiz başarılar ile kısa sürede yumuşatmayı başardık. 15 milyon turist sayısına ulaşan Antalya yeni bir rekor kırmakla kalmamış, geleceğe daha da güvenli bakmaya başlamıştı. Turizmde elde edilen bu başarı turizm tedarikçisi 50'den fazla sektöre de önemli bir ivme sağlayıp Antalya'nın tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanında kazançlı bir yıl geçirmesine neden olmuştu" dedi.

"Umudumuzu kaybetmedik"

Başarılı bir yılın ardından 2020 yılı hedeflerini artıran ve 2020 yılı yabancı turist beklentisini 18 milyona yükselten Antalya'nın pandemi nedeniyle tüm planlarını revize etmek zorunda kaldığını hatırlatan Bahar, "Tüm gücümüz ile 2020 yılına hazırdık ancak dünya hiç kimsenin tahmin dahi etmediği bir sürece girdi. Pandeminin neden olduğu kayıplar gün geçtikçe artmakta ve henüz kriz ortamından çıkılamadığı için hasar tespiti yapılamamaktadır. Yurtiçindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından üretimde ve ekonomide gözle görülür bir iyileşme başlamıştır. Ancak Almanya ve Rusya gibi Antalya ekonomisi için hayati öneme sahip ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmeleri krizden hızlı çıkış planları yapan Antalya'yı derinden etkilemiştir. Fakat umudumuzu kaybetmiş değiliz. Antalya ekonomisi, pandeminin açtığı yaraları saracak güçtedir. Antalya OSB sanayicileri 11 Mart'tan bu yana gerekli tüm önlemleri alarak ülkesi ve milleti için üretmeye devam etmektedir. Temennimiz ve gayretimiz Antalya'mızın her ortamda yeni başarılara imza atmasıdır. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girme başarısını göstermiş olan firmalarımız, Antalya'nın her ne olursa olsun her zaman yeni başarılara gebe olduğunun kanıtıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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