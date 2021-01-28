Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu
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Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu

28.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:23

Kaş ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışını görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaş ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışını görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan 15 mahalle ve yaylaları yoğun kar nedeniyle beyaza büründü.

Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar görmek için yaylalara gelenler, fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.

Kaş Belediyesi ekipleri de karla kaplı yollarda temizleme çalışması yaptı.

Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu
Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu
Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu
Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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