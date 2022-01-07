Antalya'nın süper lüks yat geliri 1,4 milyar doları aştı

ANTALYA (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de; 2021'de 30 yat denize indirilirken, 125 milyon dolar gelir sağlandı. Bölgede yat sektörünün toplam üretimi ise 510 süper lüks yata ve 1 milyar 403 milyon dolar gelire ulaştı.

Süper lüks yat ve tekne üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünya 3'üncüsü olan Türkiye'de Antalya Serbest Bölge, ilk sırada yer alıyor. Tuzla ve Bodrum'un takip ettiği Antalya, geçen yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü. Bu yatırımlarla yat sektöründeki siparişlerde de ciddi artış yaşanıyor.

Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelere gönderildiğini kaydeden ASBAŞ Müdürü Gürses, son yıllarda bakım-onarım alanında da ciddi talep görmeye başladığını dile getirdi. Gürses, bugüne kadar toplam 142 teknenin bakım-onarıma geldiğini, 127'sinin tamamlanıp teslim edildiğini ve 49 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.