Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması 10 saatlik kesintiye yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması 10 saatlik kesintiye yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi sakinlerinin çeşmelerinden su akmadığı ihbarı üzerine bölgedeki şebekeler kontrol edildi.

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada dinamolara elektrik aktaran kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı belirlendi.

Onarım yapıldıktan sonra şebekeye su pompalanmaya başlandı.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Nur Sürer Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:14:36. #1.15#

title