Antalya'nın ihracatı yüzde 45 arttı
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Antalya'nın ihracatı yüzde 45 arttı

Antalya'nın ihracatı yüzde 45 arttı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılbaşından bu yana Antalya ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik artış kaydettiğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılbaşından bu yana Antalya ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik artış kaydettiğini bildirdi.

Çandır, çevrim içi gerçekleştirdikleri nisan ayı meclis toplantısında, salgının son iki ayda can kayıplarını artırdığını, 17 gün sürecek tam kapanmayla vakaların düşmesini beklediklerini ifade etti.

Sağlık ve ekonomi için büyük öneme sahip ve net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün sezona sağlıklı başlayabilmesi için herkesin önlemler konusunda daha dikkatli olmasını isteyen Çandır, Antalya'nın Türkiye'nin "Turizm başkenti" olduğunu vurguladı.

Tarım sektörü ve ihracata da değinen Çandır, şunları kaydetti:

"İhracatımız uzun bir süredir artmakta ancak birim fiyat düşmektedir. Yılbaşından bu yana Türkiye tarımsal ihracatı yüzde 35 arttı. Antalya'nın tarımsal ihracatı da yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Genel ihracatta da ülke ihracatı yüzde 15 arttı. Antalya ihracatı yüzde 45'lik artış kaydetti. Ancak ihracat artarken birim fiyatı düştü. Mart ayında Antalya'nın tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi. Bu fırsatla ihracatımıza katkısı bulunan üreticilerimize, üreticilerin emeğini kıymetlendiren komisyoncu, tüccar ve ihracatçı arkadaşlarımız ile üyelerimize teşekkür ediyorum."

ATB'nin meslek komiteleri toplantılarında "tam kapanma"nın yanı sıra kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının da talep edildiğini anımsatan Çandır, kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatılması kararının faydalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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