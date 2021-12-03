Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden görme engelliler derneğine ziyaret - Haberler
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden görme engelliler derneğine ziyaret

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden görme engelliler derneğine ziyaret

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette ekipler, dernekte bulunan engellilerle sohbet etti.

Her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek mensuplarına çiçek takdim etti.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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