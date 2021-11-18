Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri KADES tanıtım standı açtı

Kadına ve çocuklara yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında toplumda farkındalığı artırmak ve daha fazla kadına ulaşabilmek amacıyla, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri bir AVM'de KADES tanıtım stantı açtı.

Stantta; akıllı telefon kullanıcısı kadınların, IOS ve Android marketlerinden indirebileceği KADES uygulamasına T. C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasında gelen onay koduyla aktif hale getirebileceği bu uygulama ile şiddet mağduru kadınların herhangi bir tehdit anında tek bir dokunuşla en hızlı şekilde 112/155/156 acil çağrı merkezine ulaşmalarının sağlandığı anlatıldı.

KADES uygulamasının genel tanıtımı, kurulum işlem sırası ve kullanımını anlatır el broşürleri dağıtılan stantta, kadın vatandaşlarımızın cep telefonlarına KADES uygulamasının yüklenmesi sağlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına bütün imkanlarımız ve gücümüzle kadınlarımızın yanındayız. Şiddete maruz kalmış veya kalabilme ihtimali olan kadınlarımızın en kısa sürede yanında olabilmek için KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) programını telefonlarında mutlaka bulundurmalarını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet