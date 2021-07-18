Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, H.U'nun serasında yapılan aramada, 25 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli H.U. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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