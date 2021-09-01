Antalya'da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu
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Antalya'da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu

Antalya'da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da UKOME Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda 5.5 TL olan taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu.

Antalya'da UKOME Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda 5.5 TL olan taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu. İndi-bindi ücreti ise 12 TL olarak güncellendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepleri görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Alınan karara göre Antalya'da 5.5 TL olan taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu. İndi-bindi ücreti ise 12 TL olarak güncellendi. Kilometre başına ödenecek olan ücret ise 5 TL olarak belirlendi. Zam kararının alınan kararın onaylanmasının ardından önümüzdeki günlerde devreye gireceği açıklandı.

Toplantı sonrasında kısa bir yazılı açıklama yapan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, "Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve UKOME Genel Kuruluna Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası esnafım adına teşekkür ediyorum" dedi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Antalya'da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu
Antalya'da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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