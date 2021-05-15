Antalya'da polisler bir çocuğa evinde doğum günü sürprizi yaptı
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Antalya'da polisler bir çocuğa evinde doğum günü sürprizi yaptı

Antalya'da polisler bir çocuğa evinde doğum günü sürprizi yaptı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da polisler, evine giderek sürpriz yaptıkları çocuğun doğum gününü kutladı.

Antalya'da polisler, evine giderek sürpriz yaptıkları çocuğun doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Selim adlı çocuğun annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, oğlunun polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü birlikte kutlamak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Muhammed için özel, üzerinde polis amblemi olan yaş pasta hazırladı. Pastayla çocuğun yaşadığı eve giden polisler, doğum günü sürprizi yaptı.

Muhammed, pastasını karşısında görünce şaşkınlık ve sevinç yaşadığı polis abla ve ağabeyleriyle kesti.

Muhammed'e hediye verip günün anısına fotoğraf da çektiren polisler, aileye Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile eşi Selda Ulucan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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