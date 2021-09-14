Antalya'da polis ekipleri, okullarda bilgilendirme yaptı

Antalya'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan himayesinde, okulda düzenlenen etkinlikte, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi, Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim ekibi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Timleri, Muratpaşa Mini Cooper ekibi, çocuklarla buluştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere trafik kuralları, trafiğe kapalı alan ve oyun alanlarında hakkında eğitim verdi.

Ulucan da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.