Antalya'da polis ekipleri, okullarda bilgilendirme yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da polis ekipleri, okullarda bilgilendirme yaptı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da polis ekipleri, okullarda bilgilendirme yaptı

Antalya'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan himayesinde, okulda düzenlenen etkinlikte, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi, Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim ekibi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Timleri, Muratpaşa Mini Cooper ekibi, çocuklarla buluştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere trafik kuralları, trafiğe kapalı alan ve oyun alanlarında hakkında eğitim verdi.

Ulucan da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

 Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ersin Tatar Meral Akşener
Magazin Ece Üner Bensu Soral Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Mesut Özil Rıza Çalımbay Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da polis ekipleri, okullarda bilgilendirme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:03:43. #1.12#