Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi - Haberler
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Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 27 küçükbaş hayvanı telef olan aileye, belediye tarafından 15 koyun hediye edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 27 küçükbaş hayvanı telef olan aileye, belediye tarafından 15 koyun hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşlük Mahallesi'nde iki hafta önce Demirayak ailesine ait ağıla giren kurt sürüsü, 27 koyunu telef etti, üçünü de yaraladı.

Ramazan Demirayak'ın yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 15 koyun ve 5 çuval yemi aileye hediye olarak ulaştırdı.

Büyük sevinç yaşayan Demirayak ailesi, hediye koyunları ağıla yerleştirerek yemledi. Ramazan Demirayak, yardım talepleri karşılık bulduğu için mutlu olduklarını kaydetti.

Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi - Haberler
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