21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
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21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

07.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:43
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

Belek turizm merkezinde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 19 ülkeden 147 golfçü mücadele etti. Toplamda 37 takımın yarıştığı ve dört gün süren turnuvada Jacob Qakley şampiyon olarak 5 bin Euro'luk ödülün de sahibi oldu. İkinciliği Taner Yamaç, Bülent Karataş ve Mihaılo Dimitri paylaştı. Takımlar mücadelesinde ise İsmail Akbulak'ın takımı birinci, Martin Wıegele'nin takımı ikinci, Savaş Karataş'ın takımı ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Regnum Carya Otel'de düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Ukrayna Federasyon Başkanı Vitalii Khomutynnik, Regnum Carya Yönetim Kurulu Temsilcisi Eser Demir, Otel Müdürü Tolga Yılmaz, Otel İdari İşler Müdürü Halil Nar ve iş insanı Sabri Yiğit tarafından verildi.

21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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