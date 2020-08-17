Antakya'da ücretsiz maske dağıtımı Antakya Belediyesi ekipleri semt pazarlarında ücretsiz maske dağıttı.

Antakya Belediyesi ekipleri semt pazarlarında ücretsiz maske dağıttı.

Belediye görevlileri yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını tedbirleri kapsamında semt pazarlarında denetim yaptı.

Satıcılar ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran görevliler, Saraykent ve Altınçay sebze pazarları girişinde ücretsiz maske dağıttı.

Maske dağıtımının diğer mahallelerde de süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA